Губерниев о допуске биатлонистов: «Есть шансы, что CAS в ускоренном порядке все рассмотрит. Поезд еще не ушел»

Губерниев о допуске российских биатлонистов: поезд еще не ушел.

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном допуске российских биатлонистов к международным стартам.

– Есть понимание, почему Союз биатлонистов России подал иск в CAS по оспариванию недопуска ощутимо позже, чем Федерация лыжных гонок России (ФЛГР)?

– Есть причина, почему это произошло так поздно. Мы этих причин касаться не будем, это из рубрики «лучше поздно, чем никогда». Есть шансы, что CAS в ускоренном порядке все рассмотрит. Молодцы, что подали. Задача – максимально быстро подготовить документы, чтобы суд максимально быстро их рассмотрел. Поезд еще не ушел, важно, что силы аккумулированы. Все собрались, будем пытаться эту ситуацию сломать.

– Несколько биатлонистов говорили, что у IBU нет понятия нейтрального статуса. Как тогда будет выглядеть наш допуск?

– В любом случае там налицо дискриминация по национальному признаку. IBU нарушает все каноны допуска, которые были учреждены перед Олимпиадой в Париже и действуют сейчас перед Играми в Италии. Они просто показательно отказывают по паспорту русским. Форму допуска найдут, если суд примет единственное правильное решение, – сказал Губерниев.