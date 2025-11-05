Майгуров о допуске: «Мы продолжаем предпринимать все возможные усилия для того, чтобы что-то изменить в текущей ситуации»

Майгуров заявил, что СБР и Минспорт борются за допуск биатлонистов на Олимпиаду.

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о возвращении российских биатлонистов на международные старты.

«На всех уровнях, и в Минспорте, и в Союзе биатлонистов России этот вопрос продолжают прорабатывать. Мы продолжаем предпринимать все возможные усилия для того, чтобы что-то изменить в текущей ситуации.

Что касается Wildcard, то Международный олимпийский комитет сегодня занимает такую позицию, что право квалификационных мероприятий принадлежит IBU , которая придерживалась в последние три с половиной года одной позиции.

Но, опять же, все действия, которые мы сегодня предпринимаем, с одной стороны, они нацелены на Олимпиаду, с другой стороны, мы понимаем, что на Олимпиаде жизнь не заканчивается.

Чем раньше российские биатлонисты вернутся в международный календарь, тем лучше. Основная наша международная деятельность и взаимодействие, которые мы осуществляем, нацелены на это», – сказал Майгуров .