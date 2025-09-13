Майгуров о международных стартах: «Последнее общение с IBU было две недели назад. Направили письмо с конкретными вопросами»

Виктор Майгуров рассказал о недавнем общении с Международным союзом биатлонистов.

«Последнее общение с IBU в письменном виде было две недели назад.

В преддверии исполкома, который прошел день‑два назад, мы направили письмо с конкретными вопросами: «Что должен сделать СБР , чтобы мы вернулись как минимум к диалогу о возвращении к участию в международных соревнованиях?» Потому что IBU дает общие фразы, а не конкретные. Так или иначе, думаю, наш вопрос не остался без обсуждения на этом исполкоме. Возможно, нам дадут ответ на письмо, знаю, что белорусы делали подобное обращение.

Ждем через 10 дней заседание исполкома МОК. Возможно, если примут положительное решение в отношении российских спортсменов, должен быть сигнал международным федерациям, чтобы единым решением следовать по всем видам спорта», – сказал глава Союза биатлонистов России (СБР).