Анастасия Халили о проблемах со здоровьем: «В течение дня поднимается субфебрильная температура. Других симптомов нет»

Биатлонистка Анастасия Халили рассказала о проблемах со здоровьем, из-за которых пропускает гонки.

«Мой сезон начался не так, как планировалось: после первого спринта на Кубке России в Ханты‑Мансийске я заболела. С тех пор стараюсь прийти в себя и разобраться, что именно со мной произошло.

Сейчас самочувствие в целом хорошее: я тренируюсь и даже выполнила одну скоростную работу. Однако уже 22‑й день в течение дня поднимается субфебрильная температура – при этом других симптомов нет, а причина остается неясной.

Сегодня я планировала выйти на старт, но, взвесив все «за» и «против», решила продолжить восстановление. Сейчас многие болеют – причем по‑разному. Берегите себя и своих близких», – написала Халили.