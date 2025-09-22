Виктор Майгуров: «Любое решение IBU мы примем. Мы остаемся с ними в деловой переписке, о которой проинформировали министра спорта»

Виктор Майгуров заявил, что СБР не строит иллюзий насчет допуска биатлонистов.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) заявил , что оставляет в силе отстранение россиян.

«Мы не тешили себя иллюзиями, поэтому продолжаем целенаправленно готовиться к сезону. Как мы уже говорили, если кто‑то будет допущен, наши спортсмены, естественно, будут готовы.

Но, кроме этого, у нас в стране еще тысячи биатлонистов, юноши, юниоры и взрослые – они готовятся к сезону. Живем не только сегодняшним днем, но и смотрим среднесрочную перспективу, в частности это следующая Олимпиада.

Поэтому любое решение IBU мы примем. С другой стороны, так или иначе мы остаемся с ними в деловой переписке, о которой мы проинформировали министра спорта (Михаила Дегтярева), президента Олимпийского комитета.

Если что‑то изменится, мы будем рады. Но если IBU останется на своей позиции, то будем двигаться по своему плану», – сказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Майгуров .