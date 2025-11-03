Шатова и Бажин выиграли суперпасьют на соревнованиях «Ультра-спринт» в Алдане, Сливко и Панкратов – 2-е, Латыпов – 5-й
В Алдане прошел первый день соревнований по биатлону «Ультра-спринт».
Биатлонисты выступили в суперпасьюте 3 ноября. Победу одержали Кирилл Бажин и Анна Шатова.
Ультра-спринт GV GOLD
Алдан
Суперпасьют, 3,5 км
Мужчины
1. Кирилл Бажин – 9.14,9 (2)
2. Михаил Панкратов – 23,7 (2)
3. Леонид Кульгускин – 33,5 (3)
4. Даниил Усов – 1.07,1 (6)
5. Эдуард Латыпов – 1.12,5 (5)
6. Евгений Сидоров – 1.13,8 (4)
7. Александр Корнев – 1.59,6 (10)
Женщины
1. Анна Шатова – 11.00,7 (0)
2. Виктория Сливко – 7,7 (4)
3. Камила Вовк – 26,0 (1)
4. Полина Плюснина – 40,7 (4)
5. Августина Иванова – 1.12,0 (1)
6. Антонина Ковалева – 1.21,3 (4)
7. Кира Дюжева – 1.45,2 (8)
8. Таисия Непоп – 2.01,1 (6)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
