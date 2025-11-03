  • Спортс
Шатова и Бажин выиграли суперпасьют на соревнованиях «Ультра-спринт» в Алдане, Сливко и Панкратов – 2-е, Латыпов – 5-й

В Алдане прошел первый день соревнований по биатлону «Ультра-спринт».

Биатлонисты выступили в суперпасьюте 3 ноября. Победу одержали Кирилл Бажин и Анна Шатова. 

Ультра-спринт GV GOLD

Алдан

Суперпасьют, 3,5 км

Мужчины

1. Кирилл Бажин – 9.14,9 (2)

2. Михаил Панкратов – 23,7 (2)

3. Леонид Кульгускин – 33,5 (3)

4. Даниил Усов – 1.07,1 (6)

5. Эдуард Латыпов – 1.12,5 (5)

6. Евгений Сидоров – 1.13,8 (4)

7. Александр Корнев – 1.59,6 (10)

Женщины

1. Анна Шатова – 11.00,7 (0)

2. Виктория Сливко – 7,7 (4)

3. Камила Вовк – 26,0 (1)

4. Полина Плюснина – 40,7 (4)

5. Августина Иванова – 1.12,0 (1)

6. Антонина Ковалева – 1.21,3 (4)

7. Кира Дюжева – 1.45,2 (8)

8. Таисия Непоп – 2.01,1 (6)

