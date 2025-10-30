  • Спортс
Лыжи. Кубок Селигдара. Семиков и Крупицкая выиграли «разделки» свободным стилем, Сливко – 4-я, Латыпов – 6-й

Семиков и Крупицкая выиграли «разделки» свободным стилем на Кубке Селигдара.

Лыжные гонки

Кубок Селигдара

Алдан

Мужчины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Илья Семиков – 25.37,6

2. Иван Горбунов – 7,7

3. Евгений Сидоров – 23,8

4. Евгений Семяшкин – 25,5

5. Александр Корнев – 30,5

6. Эдуард Латыпов – 39,5

7. Дмитрий Жуль – 48,2

8. Сергей Забалуев – 55,6

11. Кирилл Бажин – 1.11,2...

14, Даниил Усов – 2.10,5

Женщины

5 км, раздельный старт, , свободный стиль

1. Евгения Крупицкая – 14.12,6

2. Лидия Горбунова – 3,4

3. Дарья Канева – 31,8

4. Виктория Сливко – 49,1

5. Елизавета Шалабода – 54,2

6. Анастасия Гринько – 1.54,4

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс
