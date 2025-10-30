Лыжи. Кубок Селигдара. Семиков и Крупицкая выиграли «разделки» свободным стилем, Сливко – 4-я, Латыпов – 6-й
Семиков и Крупицкая выиграли «разделки» свободным стилем на Кубке Селигдара.
Лыжные гонки
Кубок Селигдара
Алдан
Мужчины
10 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Илья Семиков – 25.37,6
2. Иван Горбунов – 7,7
3. Евгений Сидоров – 23,8
4. Евгений Семяшкин – 25,5
5. Александр Корнев – 30,5
6. Эдуард Латыпов – 39,5
7. Дмитрий Жуль – 48,2
8. Сергей Забалуев – 55,6
11. Кирилл Бажин – 1.11,2...
14, Даниил Усов – 2.10,5
Женщины
5 км, раздельный старт, , свободный стиль
1. Евгения Крупицкая – 14.12,6
2. Лидия Горбунова – 3,4
3. Дарья Канева – 31,8
4. Виктория Сливко – 49,1
5. Елизавета Шалабода – 54,2
6. Анастасия Гринько – 1.54,4
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости