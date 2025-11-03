Ветле Кристиансен: «Мне нравится коллекционировать часы, но если я начинаю, то могу просто свихнуться и потратить все деньги»

Норвежский биатлонист Кристиансен рассказал, что коллекционирует часы.

Олимпийский чемпион по биатлону норвежец Ветле Шостад Кристиансен рассказал о своих занятиях вне спорта.

– Что вас больше всего радует, без чего не можете обойтись?

– Скорее не что, а кто. Это мои друзья, которые не занимаются биатлоном. Хорошо, когда есть друзья с другими интересами, особенно в трудное время. В жизни это на самом деле важный аспект – общаться с теми, кто думает о чем-то другом.

– А что для вас самое ценное из имущества?

– Мне очень нравятся часы. Я своего рода коллекционер, люблю носить их, чистить и следить, чтобы время было выставлено. Мне нравится коллекционировать, но если я начинаю, то могу просто свихнуться и потратить все деньги, – ответил Кристиансен.