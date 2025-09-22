  • Спортс
  • Летний биатлон. Чемпионат Норвегии. Ботн и де Беш победили в масс-стартах, Кристиансен – 4-й, Лагрейд – 7-й, Тандревольд – 17-я
Летний биатлон. Чемпионат Норвегии. Ботн и де Беш победили в масс-стартах, Кристиансен – 4-й, Лагрейд – 7-й, Тандревольд – 17-я

Ботн и де Беш выиграли масс-старты на летнем чемпионате Норвегии, Лагрейд – 7-й.

Гонки проходили 21 сентября.

Чемпионат Норвегии по летнему биатлону

Молде

Мужчины, масс-старт

1. Йохан-Олав Ботн – 40.57,6 (4)

2. Сверре Дален Аспенес – 10,1 (3)

3. Сиверт Гутторм Баккен – 19,7 (3)

4. Ветле Шостад Кристиансен – 1.05,9 (5)

5. Эйнар Хедегарт – 1.27,3 (7)

6. Матс Эвербю – 1.54,0 (6)

7. Стурла Хольм Лагрейд – 2.00,1 (5)

8. Херман Драмдал Борге – 2.06,9 (4)

9. Мартин Невланн – 2.07,1 (6)

10. Сиверт Герхардсен – 2.13,7 (5)...

17. Вебьорн Сорум – 3.10,1 (8)

Женщины, масс-старт

1. Анн де Беш – 38.27,1 (0)

2. Марте Крoкстад Юхансен – 14,8 (1)

3. Юни Арнеклейв – 29,5 (2)

4. Фрида Доккен – 32,1 (2)

5. Рагнхильд Фемстейневик – 59,2 (1)

6. Марен Киркеэйде – 1.08,4 (4)

7. Анн Кристин Оланн – 1.16,6 (0)

8. Сири Скар – 1.34,2 (1)

9. Эмили Калкенберг – 1.43,0 (5)

10. Гунн Твиннерайм – 1.55,3 (3)...

17. Ингрид Ланмарк Тандревольд – 3.09,3 (6)

