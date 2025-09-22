Летний биатлон. Чемпионат Норвегии. Ботн и де Беш победили в масс-стартах, Кристиансен – 4-й, Лагрейд – 7-й, Тандревольд – 17-я
Гонки проходили 21 сентября.
Чемпионат Норвегии по летнему биатлону
Молде
Мужчины, масс-старт
1. Йохан-Олав Ботн – 40.57,6 (4)
2. Сверре Дален Аспенес – 10,1 (3)
3. Сиверт Гутторм Баккен – 19,7 (3)
4. Ветле Шостад Кристиансен – 1.05,9 (5)
5. Эйнар Хедегарт – 1.27,3 (7)
6. Матс Эвербю – 1.54,0 (6)
7. Стурла Хольм Лагрейд – 2.00,1 (5)
8. Херман Драмдал Борге – 2.06,9 (4)
9. Мартин Невланн – 2.07,1 (6)
10. Сиверт Герхардсен – 2.13,7 (5)...
17. Вебьорн Сорум – 3.10,1 (8)
Женщины, масс-старт
1. Анн де Беш – 38.27,1 (0)
2. Марте Крoкстад Юхансен – 14,8 (1)
3. Юни Арнеклейв – 29,5 (2)
4. Фрида Доккен – 32,1 (2)
5. Рагнхильд Фемстейневик – 59,2 (1)
6. Марен Киркеэйде – 1.08,4 (4)
7. Анн Кристин Оланн – 1.16,6 (0)
8. Сири Скар – 1.34,2 (1)
9. Эмили Калкенберг – 1.43,0 (5)
10. Гунн Твиннерайм – 1.55,3 (3)...
17. Ингрид Ланмарк Тандревольд – 3.09,3 (6)