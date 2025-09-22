  • Спортс
  • Ингрид Тандревольд: «Российские спортсмены – фантастические, мы знаем их и ценим. Но хорошо, что IBU занимает четкую позицию по недопуску»
25

Ингрид Тандревольд: «Российские спортсмены – фантастические, мы знаем их и ценим. Но хорошо, что IBU занимает четкую позицию по недопуску»

Норвежские биатлонисты высказались о недопуске россиян к соревнованиям IBU.

Международный союз биатлонистов (IBU) не стал пересматривать свое решение об отстранении российских спортсменов. 

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске российских атлетов к зимней Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе. При этом биатлонисты по-прежнему отстранены от турниров под эгидой международной федерации.

«Конечно, это снижает уровень соревнований. Но, учитывая контекст, это нормально, что они не участвуют. Я надеюсь, они поймут, что им нужно сделать, чтобы им разрешили вернуться», – сказал олимпийский чемпион в эстафете Ветле Шостад Кристиансен.

«Мы живем в Норвегии, соседней с Россией стране, и хорошо понимаем, в чем дело. Любое другое действие было бы совершенно абсурдным», – считает Йохан-Олав Ботн.

«Олимпийские игры стали по-настоящему политической темой. Российские атлeты – фантастические, это люди, которых мы знаем и ценим. Но они стали жертвами политики своей страны.

Однако я считаю, что это хорошо, что IBU занимает четкую позицию и ясно ее выражает. Нелегко противостоять такой могущественной организации, как Международный олимпийский комитет. Я впечатлена этим», – сказала четырехкратная чемпионка мира Ингрид Тандревольд.

Трое наших отобрались на Олимпиаду-2026. У кого еще есть шансы?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Nordic Magazine
