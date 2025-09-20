  • Спортс
0

Летний биатлон. Чемпионат Норвегии. Лагрейд и Доккен победили в спринтах, Сорум и Юхансен – 2-е, Кристиансен – 4-й, Тандревольд – 8-я

Лагрейд и Доккен выиграли спринты на чемпионате Норвегии по летнему биатлону.

Чемпионат Норвегии по летнему биатлону

Молде

Мужчины, спринт

1. Стурла Хольм Лагрейд – 25.34,5 (1)

2. Вебьорн Сорум – 10,4 (2)

3. Сиверт Гутторм Баккен – 19,0 (2)

4. Ветле Шостад Кристиансен – 44,9 (2)

5. Сверре Дален Аспенес – 54,1 (2)

6. Эйнар Хедегарт – 58,7 (2)

7. Йохан-Олав Ботн – 1.04,1 (5)

8. Уле Сурке – 1.04,4 (3)

9. Каспер Калкенбрг – 1.14,1 (0)

10. Мартин Невланн – 1.16,0 (1)

Женщины, спринт

1. Фрида Доккен – 21.27,9 (1)

2. Марте Крoкстад Юхансен – 11,9 (1)

3. Анн де Беш – 14,3 (0)

4. Марен Киркеэйде – 15,2 (2)

5. Марит Скуган – 21,7 (2)

6. Эмили Калкенберг – 28,9 (1)

7. Эмили Фло Ставик – 32,1 (1)

8. Ингрид Ланмарк Тандревольд – 41,4 (1)

9. Юни Арнеклейв – 41,6 (2)

10. Синне Оврен – 54,2 (3)

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
летний биатлон
результаты
чемпионат Норвегии
logoВетле Шостад Кристиансен
Уле Сурке
logoСтурла Хольм Лагрейд
Сверре Дален Аспенес
logoсборная Норвегии
logoВебьорн Сорум
logoсборная Норвегии жен
Эйнар Хедегарт
logoСиверт Гутторм Баккен
Йохан-Олав Ботн
logoМарте Крoкстад Юхансен
Мартин Невланн
Фрида Доккен
Каспер Калкенберг
Анн де Беш
logoЭмили Калкенберг
logoМарен Киркеэйде
Марит Скуган
logoЮни Арнеклейв
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
Синне Оврен
