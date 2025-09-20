Летний биатлон. Чемпионат Норвегии. Лагрейд и Доккен победили в спринтах, Сорум и Юхансен – 2-е, Кристиансен – 4-й, Тандревольд – 8-я
Лагрейд и Доккен выиграли спринты на чемпионате Норвегии по летнему биатлону.
Чемпионат Норвегии по летнему биатлону
Молде
Мужчины, спринт
1. Стурла Хольм Лагрейд – 25.34,5 (1)
2. Вебьорн Сорум – 10,4 (2)
3. Сиверт Гутторм Баккен – 19,0 (2)
4. Ветле Шостад Кристиансен – 44,9 (2)
5. Сверре Дален Аспенес – 54,1 (2)
6. Эйнар Хедегарт – 58,7 (2)
7. Йохан-Олав Ботн – 1.04,1 (5)
8. Уле Сурке – 1.04,4 (3)
9. Каспер Калкенбрг – 1.14,1 (0)
10. Мартин Невланн – 1.16,0 (1)
Женщины, спринт
1. Фрида Доккен – 21.27,9 (1)
2. Марте Крoкстад Юхансен – 11,9 (1)
3. Анн де Беш – 14,3 (0)
4. Марен Киркеэйде – 15,2 (2)
5. Марит Скуган – 21,7 (2)
6. Эмили Калкенберг – 28,9 (1)
7. Эмили Фло Ставик – 32,1 (1)
8. Ингрид Ланмарк Тандревольд – 41,4 (1)
9. Юни Арнеклейв – 41,6 (2)
10. Синне Оврен – 54,2 (3)
