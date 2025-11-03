Журналист «Матч ТВ» Занин: «Это счастье – работать так, как последние 3 года. Но это как отпуск: съездили отдохнуть – и можно возвращаться на мировую арену»

Журналист «Матч ТВ» Занин сравнил работу на российских и международных турнирах.

Журналист «Матч ТВ» Дмитрий Занин рассказал, как на его работу повлияло отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

– Последние три года российский спорт живет в основном в России. Как для тебя прошел этот переход – от чемпионатов мира к Кубкам России?

– Прекрасно. Я наслаждался этими годами абсолютно искренне. Это как приехать в деревню, во двор детства, где ты можешь расслабиться и проводить время с кайфом.

Помню первые сезоны на биатлоне: когда на Кубке мира у нас шесть запуганных мальчиков и запуганных девочек, потому что там все переживают за место в составе. А здесь – никто не переживает, ты всегда можешь делать репортажи с нормальным настроением, потому что кто бы ни выиграл – это наш парень, о котором интересно рассказать.

Если сборная России на Кубке мира выступила плохо – настроение у всех соответствующее. Как хлопать в ладоши, если лучший из наших – 24-й? А здесь – на первом месте всегда кто-то наш. Причем это могут быть и предсказуемые люди, и совсем неожиданные ребята. Перед тобой миллион героев, о каждом интересно говорить.

И почти каждый хочет, или как минимум не против, чтобы о нем сделали прикольный репортаж. Открытость – сто из ста: все согласны на все, любые идеи поддерживаются. Простор для работы как никогда. Это счастье – работать так, как это было последние три года.

Но это как отпуск: съездили отдохнуть – и можно возвращаться на мировую арену, – ответил Занин.