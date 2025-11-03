  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Занин о Губерниеве: «Он давно вышел за рамки профессии, уровень узнаваемости – 100%. Стать таким, начав с ведущего новостного блока и комментатора, – это настоящее величие»
33

Занин о Губерниеве: «Он давно вышел за рамки профессии, уровень узнаваемости – 100%. Стать таким, начав с ведущего новостного блока и комментатора, – это настоящее величие»

Занин о Губерниеве: он давно вышел за рамки профессии, индустрии, спорта и ТВ.

Журналист «Матч ТВ» Дмитрий Занин рассказал, что его мотивирует Дмитрий Губерниев.

1 ноября телеканал «Матч ТВ» отметил десять лет с начала своего вещания.

– У каждого десятилетия есть свои герои. Кто для тебя главные герои десятилетия «Матч ТВ»?

– Дмитрий Губерниев – номер один с отрывом. Человек, который масштабируется с каждым годом. Мне кажется, в какой-то момент он захватит Землю своим влиянием, звучанием и авторитетом, и его слова будут иметь вес везде.

Он давно вышел за рамки профессии, индустрии, спорта и телевидения. Уровень узнаваемости стопроцентный. Стать таким, начав с позиции ведущего новостного блока и комментатора, – это настоящее величие. И главное – он на «Матче» появляется чаще, чем на всех остальных каналах, на которых работает. <...>

– Многие говорят о том, что их вдохновляют результаты и достижения профессиональных спортсменов. Ты с этими людьми работаешь напрямую. Это влияет на тебя?

– Нет, я спорт никогда так не воспринимал, через себя не пропускал точно. Я не ставил себя на место спортсменов. Прекрасно понимаю, что они переживают, потому что знаю огромное количество спортсменов, которые выигрывали и проигрывали на чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх. Мне часто понятно, что у них внутри, и я могу с ними про это говорить.

Но если говорить о том, кто меня мотивирует, – это Дмитрий Губерниев. Ему всегда есть что сказать по любой теме, и его слова имеют вес: он авторитетен, значим, увесист. Самое главное – он зачастую оригинален в своих суждениях и аргументирован. Этим меня он всегда восхищает. 

Губерниев – человек, слова которого звучат как колокол. Мне бы тоже отчасти хотелось, чтобы было так, но здесь я очень далек от него. Дмитрий Викторович – один из умнейших людей, которых я встречал, поэтому сложно с ним сравниваться.

Он меня часто поправляет после эфиров. Говорит: «Так не надо, вот так нельзя». Я и сам понимаю ошибки, но он указывает на вещи, на которые я раньше не обращал внимания. Это суперценно.

Недавно мы вместе вели мероприятие, он подошел после, сказал: «Димас, красавчик, здорово отработал». Он меня в первый раз в жизни похвалил, ха-ха. Тогда было приятно, – рассказал Занин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Дмитрий Занин
logoДмитрий Губерниев
logoМатч ТВ
телевидение
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Покажут ли Олимпиаду-2026 в России?
вчера, 06:15
«Создается русский ESPN, как говорили. Было похоже на Dream Team: Джордан – Губерниев, Баркли – Черданцев, Пиппен – Генич». Журналист Лысенков о «Матч ТВ»
1 ноября, 13:31
«Готовы мы пить коньяк по утрам, но лишь за победу России». Губерниев и Бузова выпустили совместный музыкальный трек к 10-летию «Матч ТВ»
31 октября, 09:05
Главные новости
Дмитрий Занин: «Меня напрягает, что в российских спортивных медиа, на «Матч ТВ» в меньшей степени, сейчас очень мало говорят о самом спорте»
5 минут назад
Журналист «Матч ТВ» Занин: «Это счастье – работать так, как последние 3 года. Но это как отпуск: съездили отдохнуть – и можно возвращаться на мировую арену»
28 минут назад
«Невероятно, что такое может происходить в команде». Самуэльссон и сестры Оберг высказались о деле Симон
1 ноября, 17:15
Бьорндален о деле Симон: «Думаю, ее отстранят на период до Рождества, но к новому году она будет в строю»
1 ноября, 16:54
Дмитрий Васильев против показа Олимпийских игр: «Зачем нам транслировать их позорные шабаши? Там, где нет наших спортсменов, все плохо»
1 ноября, 16:16
Дегтярев поздравил «Матч ТВ» с 10-летием: «Отмечу особую роль Канделаки в становлении канала. Она сформулировала его концепцию, остается его лидером и вдохновителем»
1 ноября, 10:17
«Готовы мы пить коньяк по утрам, но лишь за победу России». Губерниев и Бузова выпустили совместный музыкальный трек к 10-летию «Матч ТВ»
31 октября, 09:05
Biathlon Integrity Unit может применить по отношению к Симон санкции вплоть до отстранения
31 октября, 08:12
Йоханнес и Тарьей Бо работают над собственной серией лыжероллеров
31 октября, 07:00
Пройс и Наврат признаны в Германии лучшими спортсменами года в зимних видах
29 октября, 21:02
Ко всем новостям
Последние новости
Эльвира Оберг встречается с Оскаром Брандтом
3 октября, 14:39Фото
19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе
23 сентября, 11:29
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
4 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
10 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
29 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
29 марта, 14:29