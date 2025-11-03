Занин о Губерниеве: «Он давно вышел за рамки профессии, уровень узнаваемости – 100%. Стать таким, начав с ведущего новостного блока и комментатора, – это настоящее величие»

Занин о Губерниеве: он давно вышел за рамки профессии, индустрии, спорта и ТВ.

Журналист «Матч ТВ» Дмитрий Занин рассказал, что его мотивирует Дмитрий Губерниев .

1 ноября телеканал «Матч ТВ» отметил десять лет с начала своего вещания.

– У каждого десятилетия есть свои герои. Кто для тебя главные герои десятилетия «Матч ТВ»?

– Дмитрий Губерниев – номер один с отрывом. Человек, который масштабируется с каждым годом. Мне кажется, в какой-то момент он захватит Землю своим влиянием, звучанием и авторитетом, и его слова будут иметь вес везде.

Он давно вышел за рамки профессии, индустрии, спорта и телевидения. Уровень узнаваемости стопроцентный. Стать таким, начав с позиции ведущего новостного блока и комментатора, – это настоящее величие. И главное – он на «Матче» появляется чаще, чем на всех остальных каналах, на которых работает. <...>

– Многие говорят о том, что их вдохновляют результаты и достижения профессиональных спортсменов. Ты с этими людьми работаешь напрямую. Это влияет на тебя?

– Нет, я спорт никогда так не воспринимал, через себя не пропускал точно. Я не ставил себя на место спортсменов. Прекрасно понимаю, что они переживают, потому что знаю огромное количество спортсменов, которые выигрывали и проигрывали на чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх. Мне часто понятно, что у них внутри, и я могу с ними про это говорить.

Но если говорить о том, кто меня мотивирует, – это Дмитрий Губерниев. Ему всегда есть что сказать по любой теме, и его слова имеют вес: он авторитетен, значим, увесист. Самое главное – он зачастую оригинален в своих суждениях и аргументирован. Этим меня он всегда восхищает.

Губерниев – человек, слова которого звучат как колокол. Мне бы тоже отчасти хотелось, чтобы было так, но здесь я очень далек от него. Дмитрий Викторович – один из умнейших людей, которых я встречал, поэтому сложно с ним сравниваться.

Он меня часто поправляет после эфиров. Говорит: «Так не надо, вот так нельзя». Я и сам понимаю ошибки, но он указывает на вещи, на которые я раньше не обращал внимания. Это суперценно.

Недавно мы вместе вели мероприятие, он подошел после, сказал: «Димас, красавчик, здорово отработал». Он меня в первый раз в жизни похвалил, ха-ха. Тогда было приятно, – рассказал Занин.