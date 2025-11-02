Мамиашвили о показе Олимпиады-2026: «То же открытие, которое было в Париже… Надо иметь особую психику, чтобы это смотреть»

Михаил Мамиашвили против показа Олимпиады-2026 в России.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отчасти согласен с Вячеславом Фетисовым в том, что не стоит показывать Олимпиаду-2026.

«С одной стороны, все временно. Кучка совершенно политически ангажированных людей или находящихся под жесточайшим политическим давлением формируют русофобские настроения. Они узурпировали цивилизационное понятие олимпийское движение. Это не их ипостась.

Они только прикладывают колоссальные усилия, чтобы разрушить целостность олимпийского движения. Они диктуют, а мы должны стоять перед выбором, смотреть нам или нет.

Сложный вопрос. То же открытие, которое было в Париже , надо иметь особую психику, чтобы это смотреть. Та подача, которая была... Поэтому, может быть, отчасти Вячеслав Александрович (Фетисов) и прав», – сказал Мамиашвили.

Покажут ли Олимпиаду-2026 в России?