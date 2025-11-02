Фетисов о трансляции ЧМ: «Нас выгнали, а мы показываем. Еще обсуждаем игры поляков, прибалтов, шведов и финнов. Что мы творим?»
Вячеслав Фетисов о трансляции ЧМ: нас выгнали, а мы показываем.
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал показ в России матчей чемпионата мира по хоккею.
«С чемпионата мира по хоккею нас выгнали, а мы показываем. Еще обсуждаем в студии игры поляков, прибалтов, шведов и финнов.
Что мы творим? Сколько это будет продолжаться?» – сказал Фетисов.
Национальные команды России не участвует в международных соревнованиях с 2022 года.
Фетисов о бане России: «Пусть сами колупаются в своем болоте под названием ЧМ, который никому не нужен. А нам нужно у себя в стране развивать хоккей, двигаться вперед»
