Дегтярев поздравил «Матч ТВ» с 10-летием: «Отмечу особую роль Канделаки в становлении канала. Она сформулировала его концепцию, остается его лидером и вдохновителем»

Министр спорта Михаил Дегтярев поздравил «Матч ТВ» с 10-летием.

Министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев поздравил «Матч ТВ» с днем рождения. Сегодня телеканалу исполнилось 10 лет.

«Поздравляю редакцию, зрителей и читателей «Матч ТВ» с десятилетием в эфире. За эти годы телеканал стал важным партнером Министерства спорта в развитии спорта России, формировании спортивной культуры и воспитании молодого поколения атлетов.

«Матч ТВ» сформировал собственную цифровую экосистему и стал полноценной спортивной платформой федерального уровня. Канал освещает крупнейшие турниры и события в России и за рубежом, выработал узнаваемый стиль и высокий стандарт спортивного вещания.

Отдельно отмечу особую роль Тины Канделаки в становлении канала. Она сформулировала его концепцию, остается его лидером и вдохновителем.

По случаю юбилея руководители и ведущие корреспонденты «Матч ТВ» отмечены ведомственными наградами Министерства спорта и Олимпийского комитета России – за вклад в популяризацию отечественного спорта.

Все на Матч!» – написал Дегтярев.