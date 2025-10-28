Книги для футболистов могут озвучить «лучшие комментаторы страны»: «Дегтяреву идея очень понравилась»
Российские комментаторы могут озвучить книги для футболистов.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о планах разработать специальный перечень литературы для молодых игроков.
«В ответ на инициативу Дегтярева о чтении книг я предложил, чтобы лучшие комментаторы страны озвучили художественные произведения. Чтобы сделали аудиокниги.
Эта идея ему очень понравилась», – отметил председатель Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК) Алексей Ефимов.
Александр Мостовой: «Величайшие футболисты прочитали 2-3 книги максимум, поверьте мне. Зачем заставлять? У нас много иностранцев – что с ними делать?»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости