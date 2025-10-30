  • Спортс
  Губерниев о Карпине: «Не для 8-го места его приглашали в «Динамо». По‑прежнему очевидно негативное влияние экспертов «Матч ТВ». Сборная выдерживает, а клуб – нет»
Губерниев о Карпине: «Не для 8-го места его приглашали в «Динамо». По‑прежнему очевидно негативное влияние экспертов «Матч ТВ». Сборная выдерживает, а клуб – нет»

Дмитрий Губерниев поделился мнением о будущем Валерия Карпина в «Динамо».

Московский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 16 очков после 13 туров. 

– Дадут ли Карпину второй сезон, если этот команда так и закончит на восьмом месте?

– Если «Динамо» окажется в восьмерке, мне кажется, дадут. Хотя это результат, конечно, из рук вон плохой. Если же команда выпадет из восьмерки, то заканчивать сезон будет уже другой тренер, а тем более начинать следующий.

Еще многое будет зависеть от нюансов – какое отставание, какую игру команда покажет. Как бы там ни было, не для восьмого места Карпина приглашали в «Динамо». Тем более его назначение было так пышно обставлено.

Еще раз хочу сказать: по‑прежнему очевидно негативное влияние экспертов «Матч ТВ». Сборная выдерживает давление, а «Динамо», соответственно, нет, – сказал комментатор «Матч ТВ».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
