Стурла Хольм Лагрейд: «Найти мотивацию несложно, потому что впереди Олимпиада. На прошлых Играх я испытал шок, но в этот раз подготовлен лучше»

Стурла Лагрейд заявил, что подготовлен к Олимпиаде-2026 лучше, чем к предыдущей.

В прошлом сезоне норвежский биатлонист стал обладателем Кубка мира, опередив соотечественника Йоханнеса Бо .

«Для меня это было самое большое достижение в карьере, и это почти никому не удавалось. Только Кентен Фийон-Майе победил его [в общем зачете], но Йоханнес завершил сезон после Олимпиады. Однако на этот раз он продолжал выступать, и мне удалось опередить его. Йоханнес – мой самый большой кумир, и я многому у него научился, так что, возможно, было логично, что именно я победил его.

Найти мотивацию несложно, потому что впереди Олимпиада. На прошлой Олимпиаде я оказался неготовым к тому, что значит выступать на Играх. Я испытал там шок. В этот раз я подготовлен лучше и знаю, что хочу сделать, знаю свои цели. А в такой ситуации проще работать над их достижением и стремиться к медалям, которых у меня пока нет.

Мне нравится конкуренция в биатлоне. У каждого бывают хорошие и плохие дни, поэтому ты никогда не будешь постоянно на высоте, всегда будет динамика. Кроме того, есть много молодых спортсменов, таких как Джакомель, Перро и несколько сильных парней в моей команде. Так что, я думаю, сезон будет увлекательным. Естественно, я хочу оставаться номером один и с нетерпением жду предстоящих испытаний и дуэлей», – сказал Лагрейд .

