Дмитрий Васильев: «В теории наши шансы на участие в Олимпиаде повышаются. Если FIS не может внутри договориться, значит, там есть здравомыслящие»

Дмитрий Васильев оценил шансы российских лыжников попасть на Олимпиаду-2026.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) до 21 октября отложила вопрос участия россиян в соревнованиях. Отстранение спортсменов длится с 2022 года.

«В теории наши шансы на участие в Олимпиаде повышаются. В FIS одни за то, чтобы нас вернуть, а другие категорически против. Если бы у международной федерации было бы одно мнение по данному вопросу, то его бы давно озвучили. А если федерация не может внутри договориться, то значит, там есть здравомыслящие люди. Посмотрим, какое решение победит уже в октябре», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев .

«Спортсмены не должны обращать на это внимание. Они должны в любом случае готовиться к Олимпийским играм. А что касается нашего допуска, то на первый план выходит участие российских и украинских спортсменов на одних соревнованиях. Никто не может предсказать, что будет – провокации, конфликты, столкновения.

Международные федерации не хотят отвечать за всевозможные инциденты, поэтому стараются оттянуть решение по нам до последнего. Понятно, что нас не любят некоторые страны, не хотят нашего возвращения и наших возможных побед. Поэтому пытаются нас не допустить до Олимпиады», – отметил Васильев.