  • Александр Тихонов: «В 90-е для меня было большим горем, что все порушили. Жаль, что никто и по сей день не извинился за развал СССР»
Александр Тихонов: «В 90-е для меня было большим горем, что все порушили. Жаль, что никто и по сей день не извинился за развал СССР»

Александр Тихонов назвал 90-е годы самыми плохими в его жизни.

«90-е – самые плохие годы в моей жизни. Это самое тяжелое время для России. Это упадок всего: производства и экономики. Из жизни ушло много молодежи. Весь спорт оказался на улице.

Это были тяжелые годы, но для меня – нормальные. Я развил производство, открыл агрофирму в Европе. Принял разваленную и разворованную федерацию биатлона, а потом сделал из нее лучшую в мире. Это мое достижение в 90-е.

Тогда в меня поверил народ. Но главная трудность того времени – чиновничий беспредел. Проверки и всякое такое. Приходилось иногда говорить на тяжелом языке – матом.

У меня был наградной пистолет Макарова, поэтому в 90-е чувствовал себя в безопасности. Но было такое, что чуть ли не приходилось его применять, когда пытались наехать. Но я крепенький – ни к кому не обращался и сам со всем разбирался.

В 90-е и сейчас для меня было большим горем, что все порушили. Жаль, что никто и по сей день не извинился за развал СССР.

Сравнивая 90-е с нынешним временем, ратую только за справедливое распределение ресурсов и бюджета. Кому-то выделяют большие деньги, а где-то все в долгах. Но вижу, что идет развитие. Только стыдно картошку из Египта в Россию поставлять.

Сейчас получше живется, чем в 90-е годы, но по окраинам все еще беда большая. Россия не имеет права жить плохо. Мы похоронили 30 тысяч деревень. Это неприемлемо для России с нашими богатствами», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
сборная СССР
logoАлександр Тихонов
Политика
история
