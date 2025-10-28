  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Фабьен Клод об Олимпиаде-2026: «Я знаю, что способен завоевать титул, но мне нужно жить настоящим и двигаться вперед шаг за шагом»
0

Фабьен Клод об Олимпиаде-2026: «Я знаю, что способен завоевать титул, но мне нужно жить настоящим и двигаться вперед шаг за шагом»

Французский биатлонист Фабьен Клод назвал своей целью золото Олимпиады-2026.

Клод – серебряный призер Олимпиады-2022 и чемпион мира в эстафете. 

«Я нахожусь на другой ступени по сравнению с моим первым олимпийским сезоном. Сейчас у меня уже есть место на Кубке мира, а в 2017 году мне нужно было бороться за него, прежде чем думать об Олимпиаде.

Сегодня же я могу спокойно работать над главной целью – стать олимпийским чемпионом. Я вступаю в тот этап карьеры, когда у меня есть все для реализации моей цели. 

Посмотрим, удастся ли мне справиться с поставленной задачей. Даже если я буду готовиться как обычно, у меня обязательно будет дополнительная мотивация, потому что эта цель движет мной каждое утро, когда я просыпаюсь. Я знаю, что способен завоевать титул, но мне нужно жить настоящим и двигаться вперед шаг за шагом. 

По промежуточным итогам подготовки я показываю хорошие результаты. В свои 30 с лишним я, кажется, узнал рецепт, как привести себя в форму к началу сезона. 

Мы хотим побороться за титул в эстафете. В команде нечасто это обсуждается, но, думаю, у всех есть эта цель. 

В личных дисциплинах все, естественно, будет зависеть от быстрого хода и меткой стрельбы», – сказал Клод. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Nordicmag
logoсборная Франции
logoФабьен Клод
logoОлимпиада-2026
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Эмильен Жаклен может завершить карьеру после Олимпиады-2026: «Не хочу делать что-либо вполсилы и продолжать ради продолжения»
16 октября, 20:27
Фуркад о том, что ему перешло золото Устюгова за Олимпиаду-2010: «Никогда не думал, что биатлонная гонка может длиться так долго»
23 сентября, 15:10
Эрик Перро: «У меня хорошие шансы выиграть общий зачет Кубка мира. Это тот вызов, которого я с нетерпением жду»
8 сентября, 13:24
Главные новости
Александр Поварницын: «Третий сезон идет без гонок международных стартов. С каждым годом тяжелее находить мотивацию для выхода на старт»
сегодня, 15:43
Россия не планирует проводить альтернативную Олимпиаду-2026 (ТАСС)
вчера, 12:02
Составы команд на Кубок МЛКБ: Серохвостов, Карим и Анастасия Халили, Сливко выступят за «Профински»
вчера, 11:18
«В IBU не хотят проводить опрос, потому что решение может быть в пользу России». Депутат Свищев о недопуске биатлонистов
вчера, 07:59
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2025/26: Кубок Содружества стартовал в сентябре, Кубок России – в конце ноября
26 октября, 18:45
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2025/26: первый этап стартует в Эстерсунде в ноябре
26 октября, 18:45
Жанмонно, Коломбо и сестры Шевалье заподозрили Симон в краже. Ранее ее приговорили к условному сроку за кражу у Брезаз-Буше
26 октября, 06:50
Французская федерация может отстранить биатлонистку Жюлию Симон. Ранее ее приговорили к условному сроку за кражу
25 октября, 12:14
IBU не планирует проводить опросы о возможном допуске россиян: «На текущий момент для этого нет причины»
25 октября, 11:54
Стурла Лагрейд: «Уход братьев Бо – это конец целой эпохи. Я понимал, что это мой последний шанс соревноваться с Йоханнесом»
25 октября, 11:17
Ко всем новостям
Последние новости
Эльвира Оберг встречается с Оскаром Брандтом
3 октября, 14:39Фото
19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе
23 сентября, 11:29
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
4 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
10 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
29 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
29 марта, 14:29