Фабьен Клод об Олимпиаде-2026: «Я знаю, что способен завоевать титул, но мне нужно жить настоящим и двигаться вперед шаг за шагом»

Французский биатлонист Фабьен Клод назвал своей целью золото Олимпиады-2026.

Клод – серебряный призер Олимпиады-2022 и чемпион мира в эстафете.

«Я нахожусь на другой ступени по сравнению с моим первым олимпийским сезоном. Сейчас у меня уже есть место на Кубке мира, а в 2017 году мне нужно было бороться за него, прежде чем думать об Олимпиаде.

Сегодня же я могу спокойно работать над главной целью – стать олимпийским чемпионом. Я вступаю в тот этап карьеры, когда у меня есть все для реализации моей цели.

Посмотрим, удастся ли мне справиться с поставленной задачей. Даже если я буду готовиться как обычно, у меня обязательно будет дополнительная мотивация, потому что эта цель движет мной каждое утро, когда я просыпаюсь. Я знаю, что способен завоевать титул, но мне нужно жить настоящим и двигаться вперед шаг за шагом.

По промежуточным итогам подготовки я показываю хорошие результаты. В свои 30 с лишним я, кажется, узнал рецепт, как привести себя в форму к началу сезона.

Мы хотим побороться за титул в эстафете. В команде нечасто это обсуждается, но, думаю, у всех есть эта цель.

В личных дисциплинах все, естественно, будет зависеть от быстрого хода и меткой стрельбы», – сказал Клод.