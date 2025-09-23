Фуркад о том, что ему перешло золото Устюгова за Олимпиаду-2010: «Никогда не думал, что биатлонная гонка может длиться так долго»

Мартен Фуркад высказался о золоте, перешедшем ему из-за допинга Евгения Устюгова.

Французскому биатлонисту вручат олимпийскую медаль за масс-старт Ванкувера-2010. Изначально Устюгов одержал победу, а Фуркад финишировал вторым, но россиянина дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Международный олимпийский комитет (МОК) смог утвердить перераспределение наград лишь в сентябре 2025-го.

«Ожидание и судебные разбирательства длились долго – с февраля 2020-го и начала процесса дисквалификации.

У меня смешанные ощущения – это и облегчение, и гордость, и справедливость, пусть даже эта победа пока более абстрактная, чем другие мои олимпийские титулы.

Я попросил МОК дать мне возможность, чтобы я получил свою новую медаль во время Игр-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо и наконец завершил это приключение. Спустя 16 лет после того дня, который навсегда изменил мою жизнь.

Никогда не думал, что биатлонная гонка может длиться так долго», – написал в соцсети Фуркад, теперь ставший шестикратным олимпийским чемпионом.

