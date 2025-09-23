  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Фуркад о том, что ему перешло золото Устюгова за Олимпиаду-2010: «Никогда не думал, что биатлонная гонка может длиться так долго»
12

Фуркад о том, что ему перешло золото Устюгова за Олимпиаду-2010: «Никогда не думал, что биатлонная гонка может длиться так долго»

Мартен Фуркад высказался о золоте, перешедшем ему из-за допинга Евгения Устюгова.

Французскому биатлонисту вручат олимпийскую медаль за масс-старт Ванкувера-2010. Изначально Устюгов одержал победу, а Фуркад финишировал вторым, но россиянина дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Международный олимпийский комитет (МОК) смог утвердить перераспределение наград лишь в сентябре 2025-го.

«Ожидание и судебные разбирательства длились долго – с февраля 2020-го и начала процесса дисквалификации.

У меня смешанные ощущения – это и облегчение, и гордость, и справедливость, пусть даже эта победа пока более абстрактная, чем другие мои олимпийские титулы.

Я попросил МОК дать мне возможность, чтобы я получил свою новую медаль во время Игр-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо и наконец завершил это приключение. Спустя 16 лет после того дня, который навсегда изменил мою жизнь.

Никогда не думал, что биатлонная гонка может длиться так долго», – написал в соцсети Фуркад, теперь ставший шестикратным олимпийским чемпионом.

Россия теряет золото и бронзу Олимпиады-2010 в биатлоне – это забытое дело Устюгова

Медальный зачет Сочи теперь окончательный

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Мартена Фуркада
logoМартен Фуркад
logoЕвгений Устюгов
logoВанкувер-2010
logoОлимпийская сборная России
logoсборная России
logoсборная Франции
logoдопинг
logoОлимпиада-2026
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Дмитрий Губерниев: «Тандревольд вещает в рамках ветра, который с севера поддувает в IBU»
сегодня, 14:06
Светлана Журова: «Слова норвежской биатлонистки Тандревольд о недопуске наших спортсменов – это элемент недобросовестной конкуренции»
сегодня, 13:57
Светлана Журова: «IBU придумал отмазку, чтобы не допускать россиян к соревнованиям. Раньше нейтральный статус им не мешал»
12вчера, 18:29
Ингрид Тандревольд: «Российские спортсмены – фантастические, мы знаем их и ценим. Но хорошо, что IBU занимает четкую позицию по недопуску»
61вчера, 16:15
Тина Канделаки: «Биатлон не был популярен, пока Губерниев не сделал турецким сериалом любовь между Домрачевой и Бьорндаленом»
117вчера, 14:41
Губерниев о недопуске россиян: «У биатлонистов дело труба. А в лыжных гонках диалог между FIS и МОК есть»
7вчера, 10:52
Виктор Майгуров: «Любое решение IBU мы примем. Мы остаемся с ними в деловой переписке, о которой проинформировали министра спорта»
2вчера, 10:45
IBU оставляет в силе недопуск российских биатлонистов: «Заявление МОК не меняет квалификационный статус наших соревнований»
27вчера, 08:55
Летний биатлон. Чемпионат Франции. Жаклен и Жанмонно выиграли гонки преследования, Перро и Мишлон – 2-е, Симон – 5-я, Брезаз-Буше – 10-я
вчера, 08:42
Летний биатлон. Чемпионат Норвегии. Ботн и де Беш победили в масс-стартах, Кристиансен – 4-й, Лагрейд – 7-й, Тандревольд – 17-я
5вчера, 08:25
Ко всем новостям
Последние новости
19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе
сегодня, 11:29
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
24 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
1010 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29
Татьяна Акимова взяла паузу в спортивной карьере
1826 марта, 15:49