  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Эмильен Жаклен может завершить карьеру после Олимпиады-2026: «Не хочу делать что-либо вполсилы и продолжать ради продолжения»
0

Эмильен Жаклен может завершить карьеру после Олимпиады-2026: «Не хочу делать что-либо вполсилы и продолжать ради продолжения»

Эмильен Жаклен сообщил, что может завершить карьеру после Олимпиады-2026.

Французский биатлонист – пятикратный чемпион мира, двукратный призер Олимпийских игр в эстафетных гонках.

«Не знаю, чем буду заниматься после Олимпиады. Я много думал об этом в межсезонье. Честно говоря, все будет зависеть от того, как будут складываться гонки зимой, насколько я буду энергичен, почувствую ли усталость в какой-то момент.

Если получится завоевать олимпийский титул, то мне не нужно будет забегать далеко вперед и форсировать события. Я открыт ко всему – к новым проектам, продолжению карьеры либо завершению.

Для подготовки в биатлоне нужно много силы воли и вовлеченности, а я не хочу делать что-либо в половину силы. Речь не идет о продолжении ради продолжения.

Верю в красивые истории. Очень хотелось бы блеснуть на Олимпиаде, потому что мне не хватает личной медали. Это то, чем я мог бы по-настоящему гордиться в своей карьере. Командные медали для меня тоже являются целью, ведь наша мужская сборная выделяется стабильностью и результатами. И я действительно хочу быть частью этой команды», – сказал Жаклен.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Nordic Magazine
logoЭмильен Жаклен
logoОлимпиада-2026
logoсборная Франции
logoКубок мира по биатлону
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Эрик Перро: «У меня хорошие шансы выиграть общий зачет Кубка мира. Это тот вызов, которого я с нетерпением жду»
98 сентября, 13:24
Симон Фуркад об Олимпиаде-2026: «Это кульминация сезона. На тренировках ищем корреляции с тем, что нас ждет в Антхольце»
22 августа, 06:57
Кентен Фийон-Майе: «Мне придется продолжать карьеру после Олимпиады-2026, если я хочу личное золото ЧМ. С большой вероятностью я останусь в спорте»
27 апреля, 13:30
Главные новости
«Поезд ушел, много времени потеряно для спортсменов, и его не вернуть». Ишмуратова о решении CAS признать дискриминацией недопуск россиян
сегодня, 20:51
Мартен Фуркад: «В детстве я восхищался Армстронгом, наивно верил, что он лучший. Когда он признался в обмане, я воспринял это очень близко к сердцу»
31вчера, 13:45
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2025/26: первый этап стартует в Эстерсунде в ноябре
1514 октября, 20:25
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2025/26: Кубок Содружества стартовал в сентябре, Кубок России – в конце ноября
514 октября, 20:25
Генеральный секретарь Союза биатлона Норвегии Мортен Дьюпвик покинул свой пост
14 октября, 15:55
Дмитрий Губерниев: «Проблема СБР в жадности и неумении руководить. Им нужно распрощаться с дураками и привлечь умных людей»
1614 октября, 15:33
Пак о словах Губерниева про проблемы СБР с деньгами: «График и условия помощи регионам был и есть, призовой фонд также соблюдается»
1014 октября, 14:45
Дмитрий Губерниев: «Узнал, что у моих друзей из СБР кончились деньги. Регионы биатлонные ничего не получили за прошлый сезон»
314 октября, 14:10
Роднина о словах Фуркада про россиян: «Видимо, он прозрел, раз так заговорил. Но отдельные заявления спортсмена не повлияют на наш допуск»
314 октября, 09:44
Чемпион Европы Феликс Ляйтнер завершил карьеру
513 октября, 17:51
Ко всем новостям
Последние новости
Эльвира Оберг встречается с Оскаром Брандтом
103 октября, 14:39Фото
19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе
23 сентября, 11:29
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
24 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
1010 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29