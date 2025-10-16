Эмильен Жаклен может завершить карьеру после Олимпиады-2026: «Не хочу делать что-либо вполсилы и продолжать ради продолжения»

Эмильен Жаклен сообщил, что может завершить карьеру после Олимпиады-2026.

Французский биатлонист – пятикратный чемпион мира, двукратный призер Олимпийских игр в эстафетных гонках.

«Не знаю, чем буду заниматься после Олимпиады . Я много думал об этом в межсезонье. Честно говоря, все будет зависеть от того, как будут складываться гонки зимой, насколько я буду энергичен, почувствую ли усталость в какой-то момент.

Если получится завоевать олимпийский титул, то мне не нужно будет забегать далеко вперед и форсировать события. Я открыт ко всему – к новым проектам, продолжению карьеры либо завершению.

Для подготовки в биатлоне нужно много силы воли и вовлеченности, а я не хочу делать что-либо в половину силы. Речь не идет о продолжении ради продолжения.

Верю в красивые истории. Очень хотелось бы блеснуть на Олимпиаде, потому что мне не хватает личной медали. Это то, чем я мог бы по-настоящему гордиться в своей карьере. Командные медали для меня тоже являются целью, ведь наша мужская сборная выделяется стабильностью и результатами. И я действительно хочу быть частью этой команды», – сказал Жаклен .