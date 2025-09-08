Эрик Перро: «У меня хорошие шансы выиграть общий зачет Кубка мира. Это тот вызов, которого я с нетерпением жду»

Эрик Перро заявил, что будет стремиться к победе в общем зачете Кубка мира.

В сезоне-2024/25 французский биатлонист занял третье место.

«Я стремился к первому месту в общем зачете и в прошлом сезоне был близок к этому. Хочу выступать и соревноваться; теперь у меня больше опыта и уверенности, и это пригодится мне в новом сезоне.

Я знаю, что способен играть на опережение, создать отрыв. Это тот вызов, которого я с нетерпением жду. Думаю, если посмотреть на то, чего я добился в прошлом году – у меня хорошие шансы.

Олимпийские игры – поистине особенное событие для нас, спортсменов; это величайшее соревнование, в котором мы можем участвовать», – сказал трехкратный чемпион мира Перро .