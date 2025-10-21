Вирер об усталости от биатлона: «Хочу наслаждаться жизнью, жить без расписания, завести семью и стать матерью»

Доротея Вирер призналась, что устала от спорта.

«С тех пор, как я начала заниматься биатлоном, мне пришлось тщательно планировать свою жизнь, чтобы все детали складывались идеально.

Теперь мне кажется, будто взвалила на себя тяжелый груз... Я просто хочу чувствовать себя свободной, вот так просто.

Я хочу наслаждаться жизнью, жить без расписания, завести семью и стать матерью. Я всегда об этом мечтала», – рассказала 35-летняя Доротея Вирер .