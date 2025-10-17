Пройс, Вирер и Брезаз-Буше не выступят на фестивале Loop One в Мюнхене
Франциска Пройс снялась с фестиваля Loop One в Мюнхене.
Шоу-гонки пройдут 18-19 октября на территории Олимпийского парка.
«Я с нетерпением ждала этот старт, так как уверена, что атмосфера в Олимпийском парке будет невероятной. К сожалению, соревнования состоятся на две недели раньше, чем я снова буду полностью конкурентоспособной», – сказала Пройс, которая перенесла операцию на руке.
На турнире также не выступят итальянская биатлонистка Доротея Вирер и француженка Жюстин Брезаз-Буше. Сообщается, что Вирер снялась с соревнований после согласования с тренерами, причина отказа от выступления – итальянка пока не набрала необходимую форму.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Ski-Nordique
