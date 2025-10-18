Loop One Festival. Жанмонно, Виттоцци, Симон, Тандревольд, Хаузер, Лампич пробегут квалификацию суперспринта

Жанмонно, Виттоцци, Симон, Тандревольд выступят в суперспринте Loop One Festival.

Шоу-гонка пройдет 19 октября в Мюнхене. На старт квалификации выйдут четыре группы – в каждой из них спортсменки преодолеют по три круга длиной 1,8 км с двумя огневыми рубежами. В финал попадут 15 лучших спортсменок.

Loop One Festival

Мюнхен, Германия

Женщины, суперспринт

Начало квалификации – 13:00 по московскому времени, финал – 17:15.

Старт-лист

Первая группа

1. Лу Жанмонно (Франция)

2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

3. Каролине Кноттен (Норвегия)

4. Лотте Лие (Бельгия)

5. Анамария Лампич (Словения)

6. Венла Лехтонен (Финляндия)

7. Анна Гандлер (Австрия)...

10. Янина Хеттих-Вальц (Германия)

Вторая группа

1. Жюлия Симон (Франция)

2. Марен Киркеэйде (Норвегия)

3. Милена Тодорова (Болгария)

4. Тереза Воборникова (Чехия)

5. Аита Гаспарин (Швейцария)

6. Микела Каррара (Италия)

7. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия)

8. Алина Стремоус (Молдова)...

10. Лиза Виттоцци (Италия)

Третья группа

1. Осеан Мишлон (Франция)

2. Селина Гротиан (Германия)

3. Эми Басерга (Швейцария)

4. Анна Магнуссон (Швеция)

5. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)

6. Джессика Йислова (Чехия)

7. Йоханна Скоттхайм (Чехия)

8. Полона Клеменчич (Словения)

9. Анна Вайдель (Германия)

Четвертая группа

1. Жанна Ришар (Франция)

2. Суви Минккинен (Финляндия)

3. Элла Халварссон

4. Лена Хекки-Гросс (Швейцария)

5. Наталия Сидорович (Польша)

6. Майя Клутенс (Бельгия)

7. Регина Эрмитс (Эстония)

Полный старт-лист – здесь .