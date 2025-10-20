0

Виттоцци проведет сбор в Рамзау, Вирер – вместе с мужской командой в Рупольдинге

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци проведет сбор в австрийском Рамзау до 25 октября, где будет тренироваться самостоятельно.

Об этом сообщила Федерация зимних видов спорта Италии.

Доротея Вирер вместе с мужской командой – Томмазо Джакомелем, Лукасом Хофером, Дидье Бьона, Патриком Браунхофером и Элиа Дзени – в конце прошлой недели начала 10-дневный сбор в немецком Рупольдинге.

Остальная женская команда – Микела Каррара, Ханна Аухенталлер, Самуэла Комола, Мартина Трабукки и Ребекка Пасслер – отправится в финский Вуокатти, где пробудет до 31 октября.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Nordic Magazine
