Виттоцци проведет сбор в Рамзау, Вирер – вместе с мужской командой в Рупольдинге

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци проведет сбор в австрийском Рамзау до 25 октября, где будет тренироваться самостоятельно.

Об этом сообщила Федерация зимних видов спорта Италии.

Доротея Вирер вместе с мужской командой – Томмазо Джакомелем, Лукасом Хофером, Дидье Бьона, Патриком Браунхофером и Элиа Дзени – в конце прошлой недели начала 10-дневный сбор в немецком Рупольдинге.

Остальная женская команда – Микела Каррара, Ханна Аухенталлер, Самуэла Комола, Мартина Трабукки и Ребекка Пасслер – отправится в финский Вуокатти, где пробудет до 31 октября.