МОК о допуске российских паралимпийцев: «Принимаем это решение, но мы придерживаемся своего подхода»
Международный паралимпийский комитет (МПК) снял все ограничения с Паралимпийского комитета России (ПКР).
«Мы принимаем к сведению решение Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК). МПК вместе с международными федерациями, ответственными за паралимпийские виды спорта, является компетентным органом по проведению Паралимпийских игр.
Но МОК придерживается своего подхода (по России) к зимним Олимпийским играм в Милане-2026, принятого 19 сентября Исполнительным комитетом, который идентичен тому, что был на Олимпиаде-2024 в Париже», – сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).
19 сентября МОК объявил, что российские спортсмены смогут выступить в Милане-2026 в нейтральном статусе, без командных видов и после тщательной проверки.