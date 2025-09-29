  • Спортс
МОК о допуске российских паралимпийцев: «Принимаем это решение, но мы придерживаемся своего подхода»

МОК заявил, что решение о допуске паралимпийцев из России не повлияет на комитет.

Международный паралимпийский комитет (МПК) снял все ограничения с Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Мы принимаем к сведению решение Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК). МПК вместе с международными федерациями, ответственными за паралимпийские виды спорта, является компетентным органом по проведению Паралимпийских игр.

Но МОК придерживается своего подхода (по России) к зимним Олимпийским играм в Милане-2026, принятого 19 сентября Исполнительным комитетом, который идентичен тому, что был на Олимпиаде-2024 в Париже», – сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).

19 сентября МОК объявил, что российские спортсмены смогут выступить в Милане-2026 в нейтральном статусе, без командных видов и после тщательной проверки.

Допуск наших олимпийцев зависит от трех человек. Кто они?

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: AFP
