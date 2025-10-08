  • Спортс
Якушев про Олимпиаду без России: «Не олимпийский уровень. Жалко, хоккеисты НХЛ хотят выиграть ОИ больше, чем Кубок Стэнли. Это политика и влияние нового президента МОК Ковентри»

Александр Якушев считает, что Олимпиада теряет в статусе без участия России.

«Олимпийские игры без сборной России по хоккею – это уже не турнир олимпийского уровня. Как вообще могут проходить Игры без российских хоккеистов? Это невозможно себе представить.

Это политика и влияние нового президента МОК [Кирсти Ковентри]. Сначала она вроде бы относилась к нам положительно, а потом начала вилять, и все пошло в отрицательную сторону.

Жалко ребят, кто-то из КХЛ мог бы попасть на Олимпиаду. Это ведь самый значимый турнир, о котором мечтает каждый хоккеист.

Игроки НХЛ хотят выиграть Олимпийские игры больше, чем завоевать Кубок Стэнли. Кубок ведь разыгрывается каждый год, а Олимпиада – раз в четыре. Победителями становятся всего двадцать человек. Через четыре года состав команды уже может быть другим», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
