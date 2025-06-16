Ярошенко о Самуэльссоне: «Я тоже мог бы сказать, что очень люблю солнце, но оно так палит, что невозможно находиться под ним»

Ярошенко иронично ответил на слова шведского биатлониста Самуэльссона.

Ранее Себастьян Самуэльссон заявил, что хотел бы соревноваться с российскими спортсменами, но считает это «немыслимым в нынешней ситуации ».

«Я тоже мог бы сказать, что очень люблю солнце, но оно так палит, что невозможно находиться под ним. От него ничего не зависит, и он может говорить все, что угодно. А вообще, что бы он ни говорил, решать будут другие люди.

Фраза, что «мы не против, но, к сожалению, такая ситуация» – это чистой воды спекуляция. Все понимают, что лозунг «спорт вне политики» не работает. Они вчера высказывались так, сегодня этак, но по большому счету ситуация не меняется.

Все идет от руководства федерации, а когда говорит бывший глава МОК, что было бы здорово дать возможность выступать всем спортсменам. Так почему ты в свою очередь этого не сделал. Это же не только России касается. В мире много чего происходит, но страдают почему-то только две нации», – сказал двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко .

С марта 2022 года россияне и белорусы отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).