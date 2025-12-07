  • Спортс
  Кубок IBU. Дале-Шевдал выиграл гонку преследования, Лежен – 2-й, Ломбардо – 3-й, Кюн – 14-й, Эвербю – 29-й
Кубок IBU. Дале-Шевдал выиграл гонку преследования, Лежен – 2-й, Ломбардо – 3-й, Кюн – 14-й, Эвербю – 29-й

Дале-Шевдал выиграл гонку преследования на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.

7 декабря на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе прошла мужская гонка преследования. Победил норвежец Йоханнес Дале-Шевдал.

Кубок IBU по биатлону-2025/26

1-й этап

Обертиллиах, Австрия

Мужчины

Гонка преследования

1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 33.05,4 (2)

2. Валентен Лежен (Франция) – 31,0 (1)

3. Оскар Ломбардо (Франция) – 49,7 (2)

4. Кристоф Пирхер (Италия) – 1.10,2 (2)

5. Каспер Калкенберг (Норвегия) – 1.14,5 (2)

6. Никола Романин (Италия) – 1.16,5 (1)

7. Леонард Пфунд (Германия) – 1.20,6 (1)

8. Давид Цобель (Германия) – 1.26,5 (4)

9. Хеннинг Сьоквист (Швеция) – 1.28,3 (1)

10. Артту Хейккинен (Финляндия) – 1.31,5 (0)...

14. Йоханнес Кюн (Германия) – 1.57,1 (2)

15. Роман Реес (Германия) – 1.58,3 (2)

16. Ветле Паульсен (Норвегия) – 2.01,1 (4)...

29. Матс Эвербю (Норвегия) – 3.07,4 (3)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
