Кубок IBU. Дале-Шевдал выиграл гонку преследования, Лежен – 2-й, Ломбардо – 3-й, Кюн – 14-й, Эвербю – 29-й
7 декабря на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе прошла мужская гонка преследования. Победил норвежец Йоханнес Дале-Шевдал.
Кубок IBU по биатлону-2025/26
1-й этап
Обертиллиах, Австрия
Мужчины
Гонка преследования
1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 33.05,4 (2)
2. Валентен Лежен (Франция) – 31,0 (1)
3. Оскар Ломбардо (Франция) – 49,7 (2)
4. Кристоф Пирхер (Италия) – 1.10,2 (2)
5. Каспер Калкенберг (Норвегия) – 1.14,5 (2)
6. Никола Романин (Италия) – 1.16,5 (1)
7. Леонард Пфунд (Германия) – 1.20,6 (1)
8. Давид Цобель (Германия) – 1.26,5 (4)
9. Хеннинг Сьоквист (Швеция) – 1.28,3 (1)
10. Артту Хейккинен (Финляндия) – 1.31,5 (0)...
14. Йоханнес Кюн (Германия) – 1.57,1 (2)
15. Роман Реес (Германия) – 1.58,3 (2)
16. Ветле Паульсен (Норвегия) – 2.01,1 (4)...
29. Матс Эвербю (Норвегия) – 3.07,4 (3)