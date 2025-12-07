Кубок мира. Гонка преследования. Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход, у Ханны Оберг – лучшие скорострельность и чистое время пасьюта

Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше показала лучший ход в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде. У шведки Ханны Оберг – лучшие скорострельность и чистое время пасьюта.

Победителем гонки стала австрийка Лиза Тереза Хаузер.

Кубок мира по биатлону-2025/26

1-й этап

Эстерсунд, Швеция

Женщины, гонка преследования

Лыжный ход

1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 25.00,6

2. Анамария Лампич (Словения) – 0,1

3. Ханна Оберг (Швеция) – 14,9

4. Лу Жанмонно (Франция) – 31,2

5. Юлия Таннхаймер (Германия) – 36,1

6. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 38,6

7. Эльвира Оберг (Швеция) – 41,1

8. Каролине Кноттен (Норвегия) – 45,0

9. Жанна Ришар (Франция) – 47,6

10. Маркета Давидова (Чехия) – 53,9...

20. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.10,1...

22. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.13,3...

28. Анна Магнуссон (Швеция) – 1.24,7

Скорострельность

1. Ханна Оберг (Швеция) – 1.33,8 (2)

2. Валентина Димитрова (Болгария) – 1.37,7 (3)

3. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.41,4 (3)

4. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.44,3 (2)

5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.45,1 (0)

6. Элла Халварссон (Швеция) – 1.46,2 (2)...

21. Анна Магнуссон (Швеция) – 1.53,3 (1)...

30. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.57,5 (1)

Чистое время пасьюта

1. Ханна Оберг (Швеция) – 29.29,0

2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 15,2

3. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 21,8

4. Камиль Бене (Франция) – 24,9

5. Ванесса Фойгт (Германия) – 35,3

6. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 35,9

7. Суви Минккинен (Финляндия) – 47,7

8. Люция Харватова (Чехия) – 52,6

9. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 55,2

10. Эстере Вольфа (Латвия) – 59,2

11. Каролине Кноттен (Норвегия) – 59,8

12. Анна Магнуссон (Швеция) – 1.00,0

