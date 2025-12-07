Кубок мира. Гонка преследования. Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход, у Ханны Оберг – лучшие скорострельность и чистое время пасьюта
Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше показала лучший ход в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде. У шведки Ханны Оберг – лучшие скорострельность и чистое время пасьюта.
Победителем гонки стала австрийка Лиза Тереза Хаузер.
Кубок мира по биатлону-2025/26
1-й этап
Эстерсунд, Швеция
Женщины, гонка преследования
Лыжный ход
1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 25.00,6
2. Анамария Лампич (Словения) – 0,1
3. Ханна Оберг (Швеция) – 14,9
4. Лу Жанмонно (Франция) – 31,2
5. Юлия Таннхаймер (Германия) – 36,1
6. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 38,6
7. Эльвира Оберг (Швеция) – 41,1
8. Каролине Кноттен (Норвегия) – 45,0
9. Жанна Ришар (Франция) – 47,6
10. Маркета Давидова (Чехия) – 53,9...
20. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.10,1...
22. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.13,3...
28. Анна Магнуссон (Швеция) – 1.24,7
Скорострельность
1. Ханна Оберг (Швеция) – 1.33,8 (2)
2. Валентина Димитрова (Болгария) – 1.37,7 (3)
3. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.41,4 (3)
4. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.44,3 (2)
5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.45,1 (0)
6. Элла Халварссон (Швеция) – 1.46,2 (2)...
21. Анна Магнуссон (Швеция) – 1.53,3 (1)...
30. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.57,5 (1)
Чистое время пасьюта
1. Ханна Оберг (Швеция) – 29.29,0
2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 15,2
3. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 21,8
4. Камиль Бене (Франция) – 24,9
5. Ванесса Фойгт (Германия) – 35,3
6. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 35,9
7. Суви Минккинен (Финляндия) – 47,7
8. Люция Харватова (Чехия) – 52,6
9. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 55,2
10. Эстере Вольфа (Латвия) – 59,2
11. Каролине Кноттен (Норвегия) – 59,8
12. Анна Магнуссон (Швеция) – 1.00,0
❄️ Кубок мира. Хаузер выиграла гонку преследования, Миккинен – 2-я, Магнуссон – 3-я