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Себастьян Самуэльссон: «Хочу сделать долгую карьеру – и чтобы она приносила удовольствие. Заниматься биатлоном долгое время и наслаждаться самим путем»

Себастьян Самуэльссон ответил на вопросы о тренировках и отдыхе, а также о карьере биатлониста.

– Считаете ли вы себя перфекционистом, когда дело доходит до тренировок?

– Это хороший вопрос. Не сказал бы, что я перфекционист, но я действительно серьезно отношусь к тренировкам. У тренировки должна быть цель. Вы должны делать все правильно и по плану и не стоять на месте.

Вы должны понимать, почему вы делаете то, что делаете. Она должна проходить быстро пункт за пунктом. В моей личной жизни все наоборот: там я более расслаблен.

– В большинстве ситуаций вы бесстрашны?

– Нет, завтра мы едем на шестичасовую велосипедную сессию, и, например, на спусках я потеряю много минут по сравнению с остальными членами команды. В таких ситуациях я очень осторожен.

– Когда день заканчивается, что вы делаете, чтобы расслабиться?

– Я люблю этот последний час дня, когда можно просто лежать на диване и смотреть телевизор. Это мой ментальный отдых.

– Каким советом вы руководствуетесь каждый день?

– Стараться сосредоточиться на постоянстве, на себе. Я хочу сделать долгую карьеру и хочу, чтобы она приносила мне удовольствие, чтобы я мог заниматься биатлоном долгое время. Я не хочу опускать голову и просто делать. Я хочу быть хорошим в долгосрочной перспективе и наслаждаться самим путем.

– Что самое сложное в работе профессионального биатлониста?

– С годами это изменилось, сейчас самое сложное – это количество переездов.

– Какую самую большую трудность вы преодолели как спортсмен?

– У меня было не так много трудностей. У меня не было серьезных травм, но одной преодоленной трудностью я очень горжусь – это мой чемпионат мира 2023 года в Оберхофе.

Смешанная эстафета стала для меня катастрофой, но после нее я вернулся и выиграл четыре медали. Вся первая часть того сезона была катастрофой, и я думаю, что многие спортсмены сдались бы. Я продолжил, и это принесло свои плоды. <...> 

– Самый большой урок, который преподало вам отцовство?

– Нужно быть более эффективным. Теперь ты понимаешь, что если у тебя есть пять свободных минут, нужно их использовать, потому что все стало намного суматошнее... И на самом деле я понял, как важно спать!

Раньше если ложишься спать поздновато, это не было большой проблемой, потому что можно было легко поспать днем. А сейчас не хочется провести плохую ночь, потому что не будет возможности восстановиться, – сказал олимпийский чемпион Самуэльссон в интервью для IBU. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: IBU
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