IBU: «Бывшее руководство явно защищало российские интересы, особенно в антидопинговом контексте»

В IBU заявили, что прежнее руководство защищало российские интересы.

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в своей книге «Допинг. Запрещенные страницы» заявил, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) в течение ряда лет покрывали нарушения в биологических паспортах ведущих спортсменов.

«Бывшее руководство должно было нести ответственность за нарушение правил IBU, основываясь на их явной защите российских интересов, особенно в антидопинговом контексте, без достаточных оснований.

IBU рассмотрел эти случаи, и бывший президент организации Андерс Бессеберг недавно был пожизненно отстранен от биатлона решением Спортивного арбитражного суда (CAS), а также приговорен к трем годам тюремного заключения в Норвегии», – сообщили в IBU.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
