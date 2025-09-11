  • Спортс
Дмитрий Губерниев: «Когда Родченков голословно обвинял нас, его все слушали. Когда он обвиняет других, делают вид, что ничего не происходит»

Губерниев считает, что нужно меньше следить за публикациями Родченкова.

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в своей книге «Допинг. Запрещенные страницы» заявил, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) в течение ряда лет покрывали нарушения в биологических паспортах ведущих спортсменов.

«Когда он голословно обвинял нас, его все слушали. Между тем, на фоне его гадких заявлений пострадали многие наши спортсмены. Теперь, когда он обвиняет других, они делают вид, что ничего не происходит.

Это лицемерие, мы к этому привыкаем. В то же время зачем нам обращать внимание на Родченкова? Мы не выступаем по другой причине, нам нужно возвращаться на международную арену. И надо поменьше следить на Родченковым и его публикациями», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

IBU отверг обвинения Родченкова в сокрытии допинговых нарушений

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
