Крянин о заявлениях Родченкова про FIS и IBU: «Получается, он перекладывает вину с себя на международные федерации»

Крянин заявил, что Родченков перекладывает ответственность с себя на IBU и FIS.

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в книге «Допинг. Запрещенные страницы», вышедшей в 2024 году, написал, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU ) в течение ряда лет покрывали нарушения в биологических паспортах ведущих спортсменов.

«Если человек отвечал за антидопинговое сопровождение, то это он должен следить за тем, чтобы информация не скрывалась. По логике это должно быть так. Причем тут международные федерации? Получается, он перекладывает с себя вину на них.

Сложно сказать, сам он это пишет или кто-то использует его имя. Все эти его предположения надо для начала проверить, существуют специальные органы. Мы все зависящее от себя делаем. Задача федерации – предоставить спортсменов, когда это необходимо. Что говорят, то и делаем.

К примеру, в Солт-Лейке надо было сдать кровь, чтобы выйти на старт. Разве мы отказывались? У меня над дверью висит фраза: «Дисциплина и порядок – кратчайший путь к победе». По этому принципу и живем. А уже что дальше происходит – больше политический вопрос», – сказал член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.

МВД России повторно объявило в розыск Григория Родченкова