Дмитрий Евменов: «Для меня стало сюрпризом, что мы с Домичеком одержали победу»

Биатлонист Евменов назвал сюрпризом их с Домичеком победу в одиночной эстафете.

Олег Домичек и Дмитрий Евменов выиграли одиночную эстафету на этапе Кубка Содружества в Сочи.

«Для меня стало сюрпризом, что мы одержали победу. Мы на протяжении трех недель проводили здесь тренировки. Одна из тренировок проходила именно на этой трассе. Думаю, что нам это помогло», – сказал Евменов.