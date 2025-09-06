Дмитрий Евменов: «Для меня стало сюрпризом, что мы с Домичеком одержали победу»
Биатлонист Евменов назвал сюрпризом их с Домичеком победу в одиночной эстафете.
Олег Домичек и Дмитрий Евменов выиграли одиночную эстафету на этапе Кубка Содружества в Сочи.
«Для меня стало сюрпризом, что мы одержали победу. Мы на протяжении трех недель проводили здесь тренировки. Одна из тренировок проходила именно на этой трассе. Думаю, что нам это помогло», – сказал Евменов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости