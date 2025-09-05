Кирилл Бажин: «Всегда летом чего-то не хватало. Но сейчас все сложилось замечательно»

Биатлонист Кирилл Бажин рад победе в спринте на первом этапе Кубка Содружества.

«Очень рад. Много работали.

Всегда летом чего‑то не хватало. Но сейчас все сложилось замечательно.

Мне тяжело переносить такую жару, мне нужно немного времени, чтобы адаптироваться», – сказал Бажин .