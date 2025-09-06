Серохвостов о пропуске одиночной эстафеты: «Я не бегу, потому что состояние не то»
Даниил Серохвостов объяснил пропуск одиночной эстафеты на Кубке Содружества.
Гонка по летнему биатлону пройдет сегодня на этапе в Сочи. Накануне Серохвостов занял 16-е место в спринте.
– Я не бегу, потому что состояние не то. Зачем себя насиловать? Завтра побегу [пасьют].
– Артем Истомин сказал, что очень много сил забрала спринтерская гонка.
– Ну да, есть такое.
– Как сейчас восстанавливаться, чтобы на пасьют силы снова вернулись?
– Вот сегодня утром потренировался, еще вечером потренируюсь. На пасьют силы не вернутся, зато потренировался, – с улыбкой ответил Серохвостов в эфире «Матч ТВ».
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
