Серохвостов о пропуске одиночной эстафеты: «Я не бегу, потому что состояние не то»

Даниил Серохвостов объяснил пропуск одиночной эстафеты на Кубке Содружества.

Гонка по летнему биатлону пройдет сегодня на этапе в Сочи. Накануне Серохвостов занял 16-е место в спринте.

– Я не бегу, потому что состояние не то. Зачем себя насиловать? Завтра побегу [пасьют].

– Артем Истомин сказал, что очень много сил забрала спринтерская гонка.

– Ну да, есть такое.

– Как сейчас восстанавливаться, чтобы на пасьют силы снова вернулись?

– Вот сегодня утром потренировался, еще вечером потренируюсь. На пасьют силы не вернутся, зато потренировался, – с улыбкой ответил Серохвостов в эфире «Матч ТВ».