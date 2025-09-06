Анастасия Шевченко об эстафете: «Если команда сформирована, ее нельзя расформировать, но СБР это сделал. Такие ситуации выбивают из колеи»
Анастасия Шевченко недовольна заменой в составе на эстафету на Кубке Содружества.
Изначально с Анастасией должна была бежать Наталия Шевченко. Наталия пропустила эстафету по состоянию здоровья, ее заменили на Маргариту Болдыреву.
Шевченко и Болдырева заняли пятое место.
– Ты должна была бежать с Наталией, но побежишь с Болдыревой.
– Представители СБР знают свою ошибку, я не хочу ругаться. Будем бежать и показывать себя. Если команда сформирована, ее нельзя расформировать, но они это сделали. Не то чтобы мне это не понравилось. С каждым человеком можно бежать и показывать результат, но такие ситуации выбивают из колеи, – сказала Шевченко перед гонкой.
