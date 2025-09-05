  • Спортс
3

Михаил Шашилов: «В Рамзау можно пройти хорошую среднегорную и психологическую подготовку. Последнее важно для спортсменов, которые не были за границей 4 года»

Михаил Шашилов рассказал о предстоящем сборе в австрийском Рамзау.

— Знаю, что часть вашей группы в октябре отправляется на сбор в Рамзау, чтобы обкатать лыжи на «быстром» европейском снегу.

— Не только. Едем в Рамзау, так как там можно пройти хорошую среднегорную, а также психологическую подготовку. Последнее особенно важно для спортсменов, которые не были за границей четыре года. Правда, едем мы максимум на десять дней и без своего оружия — вывезти его сейчас за границу не представляется возможным.

— Если на Игры в Милан нам действительно выделят минимальную квоту, чем вы будете руководствоваться, отбирая двух спортсменок?

— Как раз немаловажным фактором будет умение соревноваться за границей.

Иначе говоря, если встанет вопрос, брать молодую спортсменку, которая никогда не выступала на международном уровне, или Кристину Резцову, то я бы, конечно, отдал предпочтение последней. Она знает, что это такое, достаточно уверенно выступала на этапах Кубка мира, попадала в топ-6.

Помимо Кристины, у нас есть Светлана Миронова, Настя Халили, Наташа и Настя Шевченко, Тамара Дербушева...

— В каком состоянии сейчас Миронова? Спрашиваю, потому что знаю: к этой спортсменке вы всегда относились с большой теплотой.

— Не сказать, что только к ней, но этап жизни у нас со Светой, конечно, пройден большой.

— Если сравнивать с прошлым сезоном, Миронова становится лучше или не становится хуже?

— По текущему состоянию точно могу сказать, что слабее Света не стала. Три месяца до зимы у нас есть, будем стараться. Сейчас Миронова сфокусирована на подготовке к Кубку Содружества, потом начнет готовиться к следующим соревнованиям. Весь сезон целиком она вообще никогда в голове не держала, всегда решала задачи поэтапно. Я знаю одно: когда Света очень хочет на пьедестал, у нее это получается. А она хочет. Очень, — сказал тренер женской сборной России Шашилов.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: RT
