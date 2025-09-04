  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Болдырева о 4-м месте в спринте: «Этот результат не был ожидаемым ни для Истомина, ни для меня»
2

Болдырева о 4-м месте в спринте: «Этот результат не был ожидаемым ни для Истомина, ни для меня»

Маргарита Болдырева оценила 4-е место на Кубке Содружества по биатлноу.

На первом этапе в Сочи завершился женский спринт. 21-летняя Болдырева допустила два промаха и уступила 21,2 секунды победителю гонки – Наталии Шевченко.

«Когда видишь такой результат, даже после первой стрельбы, понимаешь, что летняя работа не прошла зря. Есть внутреннее удовлетворение, но нет предела совершенству.

Этот результат не был ожидаемым ни для Артема Евгеньевича (Истомина), ни для меня. Девчонки, конечно, меня подбадривали, говорили: «Ты все можешь, ты еще покажешь свое». Но я просто вспоминала свой прошлый сезон и не верила в себя, честно говоря», – сказала Болдырева.

По итогам прошлого сезона Болдырева заняла 35-е место в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Артем Истомин
logoсборная России жен
logoКубок Содружества
Маргарита Болдырева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Расписание трансляций первого этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи
2 минуты назад
Кубок Содружества. Спринт. Смольский стартует 14-м, Халили – 17-м, Латыпов – 29-м, Серохвостов – 50-м
43 минуты назад
Мартен Фуркад: «Отсутствие Йоханнеса Бо откроет двери для мужчин. Особенно для французов, надеюсь»
1вчера, 12:10
Дегтярев о возвращении России в лыжах, биатлоне и хоккее: «Там превалирует русофобское большинство. Но мы ведем работу»
5вчера, 09:59
Кубок Содружества. Наталия Шевченко выиграла спринт, Халили -2 я, Гришина – 3-я
55вчера, 08:51
Анастасия Халили о работе над стрельбой: «Получился большой «настрел». Наверное, в два раза больше, чем прошлым летом»
3 сентября, 20:39
Виктория Сливко: «Моя карьера сложилась хорошо, я довольна ей в любом случае – поеду ли я на Олимпиаду или нет»
23 сентября, 16:39
Динара Смольская: «У меня есть надежда, что мы будем принимать участие в Олимпиаде. Если не попадем на Игры, будем за ними следить»
13 сентября, 16:32
Франциска Пройс: «Очень довольна тем, как идет моя подготовка. Я смогла тренироваться в соответствии с планом, серьезных проблем не было»
22 сентября, 19:33
Александр Тихонов: «Бессеберг столько натворил и столько безобразия устроил. Он опозорил и Норвегию, и мировой биатлон в целом»
52 сентября, 14:42
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
14 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
1010 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29
Татьяна Акимова взяла паузу в спортивной карьере
1826 марта, 15:49
«Хочу, чтобы моих ошибок не повторяли. Я призываю избегать «штрафных кругов» во всех смыслах». Спортивный журналист Круглов о проблемах с алкоголем
224 марта, 08:28