Болдырева о 4-м месте в спринте: «Этот результат не был ожидаемым ни для Истомина, ни для меня»

Маргарита Болдырева оценила 4-е место на Кубке Содружества по биатлноу.

На первом этапе в Сочи завершился женский спринт. 21-летняя Болдырева допустила два промаха и уступила 21,2 секунды победителю гонки – Наталии Шевченко.

«Когда видишь такой результат, даже после первой стрельбы, понимаешь, что летняя работа не прошла зря. Есть внутреннее удовлетворение, но нет предела совершенству.

Этот результат не был ожидаемым ни для Артема Евгеньевича (Истомина), ни для меня. Девчонки, конечно, меня подбадривали, говорили: «Ты все можешь, ты еще покажешь свое». Но я просто вспоминала свой прошлый сезон и не верила в себя, честно говоря», – сказала Болдырева.

По итогам прошлого сезона Болдырева заняла 35-е место в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР).