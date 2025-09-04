Дегтярев о возвращении России в лыжах, биатлоне и хоккее: «Там превалирует русофобское большинство. Но мы ведем работу»

Михаил Дегтярев рассказал о сложности возвращения России в некоторых видах.

На вопрос о возвращении российских спортсменов на международные старты в лыжах, биатлоне и хоккее он ответил так:

«Очень тяжело идет процесс. Мы в контакте со всеми руководителями и с Международным олимпийским комитетом. Но там действительно превалирует вот это русофобское большинство.

Но мы ведем работу, я уверен, что подвижки будут.

Лед у нас тронулся: фигурное катание, в ски-альпинизме наши ребята прошли отбор, конькобежный спорт. Поэтому не все так линейно.

С разной степенью скорости мы возвращаемся на международную арену. Это поручение президента, это наша цель, и для этого мы ведем диалог», – сказал министр спорта и глава ОКР в эфире «России 24».