Дегтярев о допуске россиян: «Лед тронулся, но не будем опережать события. Работаем тихо, непублично, на уровне всех международных организаций»

Михаил Дегтярев считает, что «лед тронулся» в вопросе допуска россиян к турнирам.

Об этом министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Дегтярев высказался в рамках пленарной сессии «Баскетбол 2030: от региональных проектов до национальных побед».

«Работаем тихо, непублично, на уровне всех международных организаций, в том числе и Международного олимпийского комитета (МОК). Я провожу очень много встреч, переговоров. Лед тронулся, но не будем опережать события.

Мы все ждем исполком МОК, который пройдет 18 сентября. Если мы что успеем в юридическом ключе, то там наш вопрос поставят на голосование. Не успеем – следующий исполком в декабре, но мы точно должны там успеть», – заявил Дегтярев.

МОК рекомендует спортивным федерациям допускать россиян до соревнований только в нейтральном статусе. Несмотря на это, в отдельных видах спорта они по-прежнему не имеют возможности выступать.