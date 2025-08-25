19

Дегтярев о восстановлении ОКР: «Госпожа Ковентри передала наше досье в юридическую комиссию. Работа идет»

Михаил Дегтярев рассказал о восстановлении Олимпийского комитета России.

Международный олимпийский комитет (МОК) с июня возглавляет Кирсти Ковентри.

«Мы в коммуникации находимся. Я поздравил Ковентри с избранием и не раз говорил в интервью и на разных площадках, что мы ждем решения исполнительного комитета МОК на тему восстановления Олимпийского комитета России.

Госпожа Ковентри от слов перешла к делу и передала наше досье в юридическую комиссию. Это для того, чтобы уже комиссия дала рекомендации исполкому, там сейчас работа идет, работают юристы», – сказал министр спорта РФ и глава ОКР Дегтярев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
logoКирсти Ковентри
ОКР
logoМОК
