Михаил Дегтярев: «Готовимся принять участие в Олимпийских играх-2028 в полном составе»

Министр спорта Михаил Дегтярев верит в полный допуск России до Олимпиады-2028.

«Готовимся принять участие в Олимпийских играх 2028 года в полном составе.

Проведем вторую летнюю Спартакиаду сильнейших спортсменов. В них примут участие 9 000 наших атлетов. Это внутренние наши соревнования по отбору как раз на Олимпиаду. То есть мы начнем смотреть на Спартакиаде 2026 года всех кандидатов на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе», – сказал Дегтярев.

«Мы приветствовали избрание госпожи Ковентри (на пост главы МОК). И сегодня она работает, наше досье находится в юридической комиссии МОК.

Мы ждем решения исполкома МОК по восстановлению олимпийского комитета в своих правах. Без восстановления прав решать вопрос по допуску национальной сборной невозможно. Первым шагом должно быть восстановление Олимпийского комитета России», – добавил министр спорта и глава ОКР.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
