Михаил Шашилов: «Наше правительство все утрясет в итоге, и допуск будет. Наше дело правое»

Шашилов считает, что российские биатлонисты будут допущены к Олимпиад-2026.

Ранее стало известно, что IBU исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпийских игр в Милане.

«Мне кажется, все равно допуск будет. Скорее, это сейчас продлевают, чтобы мы отказались от всего.

Не думаю, что все ждут именно исполкома МОК в сентябре. Все решается гораздо выше, на политическом уровне.

Наше правительство все это утрясет в итоге, и допуск будет. Наше дело правое», – сказал тренер сборной России Михаил Шашилов.