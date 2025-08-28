Михаил Шашилов: «Наше правительство все утрясет в итоге, и допуск будет. Наше дело правое»
Шашилов считает, что российские биатлонисты будут допущены к Олимпиад-2026.
Ранее стало известно, что IBU исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпийских игр в Милане.
«Мне кажется, все равно допуск будет. Скорее, это сейчас продлевают, чтобы мы отказались от всего.
Не думаю, что все ждут именно исполкома МОК в сентябре. Все решается гораздо выше, на политическом уровне.
Наше правительство все это утрясет в итоге, и допуск будет. Наше дело правое», – сказал тренер сборной России Михаил Шашилов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости