Дмитрий Губерниев: «IBU нас никуда не пустит, пока ситуация в мире остается прежней»

Губерниев заявил, что IBU не допустит россиян, пока не изменится обстановка.

IBU исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады-2026.

«Что вы удивляетесь? Удивляться было нужно, если бы они нас допустили. IBU нас никуда не пустит, пока ситуация в мире остается прежней. Надо это понимать.

Вы на что надеялись? Кто куда собирался ехать? Поедем на всероссийские соревнования в Сочи в феврале», — сказал Дмитрий Губерниев.