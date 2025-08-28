Дмитрий Губерниев: «IBU нас никуда не пустит, пока ситуация в мире остается прежней»
Губерниев заявил, что IBU не допустит россиян, пока не изменится обстановка.
IBU исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады-2026.
«Что вы удивляетесь? Удивляться было нужно, если бы они нас допустили. IBU нас никуда не пустит, пока ситуация в мире остается прежней. Надо это понимать.
Вы на что надеялись? Кто куда собирался ехать? Поедем на всероссийские соревнования в Сочи в феврале», — сказал Дмитрий Губерниев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
